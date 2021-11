Naturnationalpark eller ej? - Vi vil ikke se på dyr, der sulter ihjel

Vil være med til at bestemme

- Parkerne vil være statsskov, hvilket betyder, at staten vil kunne bestemme. Det er vi dybt imod. Staten tager de mest besøgte områder i vores kommune, de tager Mols Bjerge, de tager Kaløskovene, det næste bliver, at de tager Jernhatten, så har de indhegnet alle vores turistområder. Vi tager gerne ansvar og vil gerne være med til at lave mere natur, men kom og tag snakken med os i stedet for, siger han.

Netop hegn og adgangen til de smukke områder blev også en del af debatten.

- Det er ikke rigtigt, at der ikke er adgang i dag. Der er masser af hegn nu. Det man vil er at lave et stort hegn, og det giver – synes jeg - øget tilgængelighed derude. Et stort hegn og de helt rigtige dyretyper, der ikke bliver tilskudsfodret, vil gøre, at vi ikke kommer til at se dyrene så meget og vil give færre problemer, lyder det fra Mette Foged fra Alternativet.