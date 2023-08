Nadia kendte Franks mordere: - Det er skræmmende

Nadia Pedersen var sammen med sin kæreste taget op for at besøge sine heste Triumph, Jasmin og Cæsar, der var opstaldet på gården.

Det var et helt almindeligt besøg på gården lidt uden for Nimtofte på Djursland.

Mindre end et døgn efter hendes besøg havde politiet anholdt de fire personer på gården og sigtet dem for drab.

- Da vi kørte derfra, undrede min kæreste sig over, at der stod et par sportstasker fremme og var pakket, mens bryggerset, hvor hundene plejede at være, nærmest var klinisk rent, fortæller hun videre.

- Det er da skræmmende, at der kommer flere og flere sandheder på bordet, fordi jeg har jo stået ét eller andet sted som en lus mellem to negle og har kendt dem i så mange år, siger Nadia Pedersen.

Hun er stadig meget overrasket over, at de kunne udføre og planlægge et drab.

Nadia Pedersen har kendt den nu drabsdømte Maibrit Wessel Busk Sørensen i godt ti år, hvor hestene har været omdrejningspunkt mellem de to kvinder. Her lærte hun også de andre drabsdømte at kende.

- Det er en person, der har utrolig meget tillid til sig selv og egne evner og er vant til at kunne få gennemført ting. Det er, den eneste årsag jeg umiddelbart kan se til, at man involverer rigtig mange mennesker i selve handlingen, og får andre folk hevet ind til at gøre forskellige ting, siger hun.

Kriminalpsykologen mener også, der skal noget særligt til at få så mange mennesker inddraget i et mord.

- Hun kunne sagtens være en kvindelig psykopat eller en kvinde med meget stærke psykopatiske træk. De vil typisk være meget manipulerende. Det virker, lidt som om Maibrit i det her tilfælde har været meget god til at manipulere resten af flokken, siger Charlotte Kappel.

To af de drabsdømte, Jesper Jensen og Mie Torup Hansen, mener, at Maibrit Wessel Busk Sørensen har været hjernen bag mordet. Den beskrivelse kan kriminalpsykolog Charlotte Kappel godt se i mediernes dækning af sagen.

- Hun var ærlig og ikke bange for at kalde en spade for en spade, og hendes temperament kunne også til tider løbe af med hende, fortæller hun.

Hvem skal være far?

Ifølge anklager i sagen, Jesper Rubow, skulle ægteparret Maibrit og Mathias Wessel Busk Sørensens motiv for drabet være barnet, som Maibrit fik med den dræbte Frank Nørgaard.

Maibrit og Mathias ønskede at være forældre alene. Især Mathias Wessel Busk Sørensen skulle ifølge retsdokumenterne have et stort ønske om at have faderrollen alene.

- Jeg kan godt se billedet for mig, at han ikke har lyst til at dele pladsen med en anden, fortæller Thomas Rasmussen, som er gammel ven til Mathias.

Emnet har ofte ramt børn, når de var sammen.

- Jeg ved, han har haft et stort ønske i mange år om at få sine egne børn. Jeg tror, det ønske ikke er blevet mindre efter nogle af os andre, har fået børn, siger Thomas Rasmussen.

Nadia Pedersen fik også et chok, da hun hørte, at Maibrit Wessel Busk Sørensen har været gravid med dræbte Frank Nørgaards barn.

- Hun har været flirtende med andre, men ikke sådan, at jeg tænkte, at hun får barn med én eller anden tilfældig, siger hun.

Ualmindeligt med gruppe bag drab

Det var dog ikke kun ægteparret, som blev dømt for drabet. Det forlovede par, Jesper Jensen og Mie Torup Hansen, blev også inddraget i planerne.

Det er med til at gøre denne sag helt speciel, mener kriminalpsykolog Charlotte Kappel.

- Det er atypisk, at det er voksne mennesker, og at det er en gruppe. Det er noget, man ser forholdsvis sjældent, siger hun.

Ifølge anklager Jesper Rubow er motivet for de forlovede par penge. Jesper Jensen og Mie Torup Hansen skyldte ægteparret omkring 40.000 kroner. Retsdokumenter fortæller, at den gæld skulle fjernes, hvis Jesper hjalp med at skaffe Frank Nørgaard af vejen.

- Jesper passer rigtig godt som "medløberen". Han er ikke "alphaen", for det er ikke ham, der tager initiativet, det er ikke ham, der tænker tingene igennem og det er ikke ham, der finder ud af, hvad der skal gøres. Det er mest ham, der får besked på, hvad han skal gøre, siger Charlotte Kappel.

- De havde mulighed for at sige fra

En lydoptagelse fra Mie Torup Hansens telefon afslører, at de to par i næsten en time taler om drabsmetoder, inden drabet blev udført. Mie Torup Hansen forklarer dog i retten, at hun og Jesper Jensen har aftalt, at det aldrig skulle ende med mord. De spillede bare med.

Den form for selvskabt illusion eller forklaring genkender Charlotte Kappel.

- Det kan sagtens være, at det yngre par har talt ind i én eller anden fantasi. Men - omvendt er de gået med til det igennem længere tid og igennem flere forsøg. Der er mange muligheder for at trække sig tilbage, og sige, at det her fungerer ikke, men det gjorde de ikke, siger Charlotte Kappel med henvisning til, at gruppen havde flere mislykkede forsøg på at slå offeret ihjel, før det lykkedes.



De fire blev sammen med to andre mænd idømt i alt 51 år og fire måneders fængsel i sagen.

Maibrit og Matias Wessel Busk Sørensen samt Mie Torup Hansen har alle anket afgørelsen fra byretten til landsretten. Deres sag skal for retten igen i 2024.