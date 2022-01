Munter matematik på skoler i Syddjurs er en stor succes

- Matematik kan være en svær nød at knække for mange børn, og det kan føre til dårlige oplevelser, der påvirker skolegangen, siger Kirstine Bille, formand for familie-, børne- og læringsudvalget i kommunen i en pressemeddelelse.

- Det er derfor rigtig godt, at der med Track-projektet kommer helt nye undervisningsmetoder ind i matematikfaget. Det er også fint at konstatere, at det nye undervisningsmateriale gavner både svage og stærke elever, samt at både forældre og lærere har udtrykt opbakning til det fortsatte projekt, siger hun.