Mor har fået slag og seksuelle tilnærmelser

Ifølge Camilla Kejser får hun forklaret, at en udadreagerende nabo har haft hans hænder oppe under kjolen på moren.

- Jeg kontakter selvfølgelig personalet, som bekræfter det, men vi havde simpelthen ikke fået noget at vide. Det er et tillidsbrud.

Familien bliver forvirret, men det viser sig, at en udadreagerende borger på plejehjemmet har været efter Susanne Kejser og har befamlet hende under kjolen.

Tidligere har den pårørende Marianne Rasmussen fortalt, hvordan slag mod særligt ansatte, men også beboere, har været et fast element på plejehjemmet. Hendes mand bor der og har også oplevet at blive slået.

- Der kan selvfølgelig altid forekomme konkrete situationer, hvor vi ikke er lykkes med at kommunikere og orientere så tidligt, som man i hvert fald i bagklogskabens klare lys måske kunne have ønsket, siger han.

Syddjurs Kommune kan ikke kommentere den konkrete episode, men sundheds- og ældrechefen Niels M. K. Diedrichsen beklager, at familien har en oplevelse af ikke at blive informeret.

Ofte oplever de som pårørende, at de ansatte har været presset af at skulle håndtere den udadreagerende beboer.

Det er vigtigt for Camilla Kejser og hendes far Kim Kejser at understrege, at de ikke er utilfredse med de enkelte ansatte.

- Der er samlet en masse beboere, der kan have svært ved at afkode og aflæse situationer. Der har vi heldigvis et rigtig dygtigt personale, der er gode til at håndtere det og også forbygge, at sådanne situationer opstår, siger Niels M. K. Diedrichsen.

Selvom plejehjemmet gør alt for at undgå konflikter, kan der opstå episoder på så et specialiseret plejehjem som Frejasvænge, forklarer sundheds- og ældrechefen.

Stedet har nu indgået et samarbejde med Arbejdstilsynet om at rette op på problemerne.

Plejehjemmet har tidligere fået påbud fra Arbejdstilsynet efter et kvælertag på en ansat, og 40 ansatte er stoppet de seneste to år.

Det vil sige at Demensplejehjemmet Frejasvænge tildeles med en faktor 155 pr. beboer, mod faktor 110 og 91 for de øvrige plejehjem. Det er ud fra en vurdering af at beboerne med demenssygdom er mere ressourcekrævende.

Camilla Kejser blev noget chokeret, da hun via TV2 Østjylland fandt ud af, at der de seneste to år var stoppet 40 medarbejdere på hendes mors plejehjem.

- Og det betyder faktisk, at de nogle gange prøver at finde hvile og ro på nogle pudsige steder.

- Et af kendetegnene ved demenssygdom er faktisk restløshed. Og det betyder, at der er beboere, der færdes og går rundt i fællesarealerne, og oftest pludselig bliver ramt af træthed, siger Niels M. K. Diedrichsen fra Syddjurs Kommune og fortsætter:

- Det er modbydeligt. Det skulle have været et godt sted at være for hende, siger han.

- Der sad en beboer på gulvet i fællesarealerne og sov. Det var nok et tegn på, at der ikke havde været nogen forbi der et stykke tid, siger Kim Kejser.

For et par uger siden fik hendes far pludselig et opkald fra personalet fra Frejasvænge.

- Jeg er meget rystet over det. Jeg vidste godt, at min mors første kontaktperson stoppede på grund af presset, men jeg kendte ikke til omfanget, siger hun.

Overfor ham sad Susanne Kejser, som han hentede tidligere på dagen og informerede stedet om.

- Efterfølgende tænkte jeg: Hvorfor reagerede personalet først kl. 20.20? Skulle min mor ikke have haft aftensmad før? Det efterlader os med så mange spørgsmål, siger Camilla Kejser.

Igen mener Syddjurs Kommunes sundheds- og ældrechef, at det ikke er usædvanligt, at aftenvagten ringer og tjekker op på en aftale.

- Det er egentlig en helt normal procedure, at vores aftenvagter følger op på de aftaler, der er lavet. Det kan også indebære, at man ringer op til familien for at sikre sig, at der bliver givet medicin, men også for at høre,om beboeren sover hos et familiemedlem.

Håber flere og faste ansatte

Hos familien Kejser håber datteren Camilla, at der kommer mere ro på forholdene, og at ledelsen på stedet bliver bedre til at informere dem som pårørende om, hvad deres mor oplever.

- Jeg kunne ønske mig en tryllekunstner, der kunne trylle en masse personale frem, som vil blive der. Vi er rigtig glade for de piger, der er der, og jeg håber ved Gud, at de hænger fast, og at de får en flok nye gode kollegaer, som kan bidrage til det, som de ellers gør så godt, siger hun.

Hvis de gør det så godt, hvad er så problemet?

- Jeg tror, at de er for pressede.

Efter TV2 Østjylland har henvendt sig til Syddjurs Kommune med familiens kritik, er der blevet aftalt et møde mellem familien og plejehjemmets leder først i det nye år.