Mona og Steen har bygget en rustvogn om: Nu sætter de kursen mod Portugal

Bilen, en tysk kvalitets-BMW, har siden 1991 givet et utal af mennesker "den sidste tur". Det er nemlig en tidligere rustvogn, parret fra Helgenæs har erhvervet sig for den nette sum af 10.000 kroner.

Det var Steen Kaltoft Lillelunds idé at køre til Fyn og hente den med hjem til Helgenæs, hvor naboerne begyndte at bekymre sig ved synet af det aflange, sorte køretøj.

Mona og Steen Lillelund har købt en plads i et event-rallyløb for mindst 20 år gamle biler, der finder sted fra den 27. til den 31. august. Det hedder The Carbage Run, og turen går fra Belgien til Bilbao i det nordlige Spanien via en sløjfe rundt i Portugal.

Det er nok de bedste 10.000, han nogensinde har kastet efter en bil, og på det seneste er al hans tid så gået med at bygge den om, så den kan bruges til et bestemt formål.

- Det er to år siden nu, og den har faktisk bare stået og ventet på, at Steen fik tid til at gå i gang med den. Vi havde lige et kolonihaveprojekt med vores datter og nogle ting herhjemme, der skulle ordnes først, siger hans hustru siden ungdomsårene, Mona Lillelund, mens hun griner ind i røret.

Det koster 399 euro for to deltagere og oven i kommer en udgift på 140 euro for overnatning på fem forskellige campingpladser.

"The Carbage Run" startede som en udvidet drengerøvstur og er siden vokset til et seriøst eventfirma med flere fuldtidsansatte, der arrangerer ture for tusindvis af kunder fra hele Europa. Den danske del af firmaet drives af Shawn O’Brien og Flemming Ring fra et kontor i Sønderjylland.

Undervejs skal deltagerne løse en masse spøjse opgaver som eksempelvis at bytte tøj med en fremmed eller få lov til at lave et spejlæg i en tilfældig persons køkken. Det handler ikke om at løse opgaverne på tid - vinderen er det par, der scorer flest points, som gives af en dommerkomité. Et slags orienteringsløb på fire hjul.

Hvorfor gør I det her?

- Jamen, fordi det lyder som en sjov og anderledes udfordring. Jeg mødte Steen, da vi var i starten af 40'erne, så fik vi hurtigt børn, og vi har faktisk aldrig været ude at rejse uden dem. Nu er jeg blevet 62, og han er 66, og vi var enige om, at tiden var inde til at kaste os ud i det her eventyr, siger Mona Lillelund.

Hun er seniorpensionist, og han er efterlønner.

Og bilen - den har Steen Lillelund som nævnt nu haft tid til at bygge om fra rustvogn til, ja, noget andet. Der er lagt to springmadrasser, hvor der tidligere var plads til en kiste, og den anordning, der blev brugt til at rulle kisterne ud af vognens bagende, bliver nu brugt til at trække et bord ud, som man kan sidde ved.

- Så har vi købt et telt, der kan monteres bagpå, og der kan vi så sidde og drikke vores morgenkaffe eller spise en let frokost. Vi har en petroleums-brænder med, så vi kan lave noget simpelt mad ala det, man spiser på en telttur, siger Mona Lillelund.