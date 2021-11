Modstand mod mulig naturnationalpark: - Det er da virkelig en molbohistorie

Udpegningen sker, efter Miljøministeriet i forsommeren modtog knap 200 forslag fra kommuner, borgere og interesseorganisationer til, hvor de kommende 15 nationalparker i fremtiden skal ligge. Inden årets udgang skal miljøminister Lea Wermelin beslutte, hvilke områder der skal udpeges til naturnationalparker.

Men at Kaløskovene er i kikkerten som en af de kommende naturnationalparker er ifølge Carsten Skivild, der er formand for Rønde Distriktsråd, helt forkert.



- Skal man have en naturnationalpark, skal området have en vis størrelse. Og for at det skal få den størrelse, er man nødt til at inddrage begge skove, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det vil sige, at man bliver nødt til at indhegne begge skove, og mellem disse går Molsvej. For molboerne vil det betyde, at de, for at komme til øvrigt land, skal køre henover færiste, og så er det er da en virkelig molbo-historie.