Megasommerhuse eller beskyttet natur? Der er kamp om pladsen

Claus Borring har sat sig på knæ i græsset. - Jeg er i gang med at filme en larve for at finde ud af, hvad det er for en, siger han, mens han peger sin mobiltelefon helt tæt på larven. Han uploader billedet i appen Arter, der hurtigt giver svaret.

En larve fra en dueurtsværmer er ret almindelig i Danmark. Den kan blive op til 8,5 cm lang. Foto: Privatfoto: Claus Bjerring

- Det er en dueurtsværmer, konstarerer Claus Borring:

- Den er ikke så sjælden igen. Findes over hele Danmark. Han er i gang med en mission. Hvis han finder nok sjældne planter og dyr på nabogrunden til en række sommerhuse ved Ebeltoft, håber han, at det kan stoppe opførelsen af op til 16 større sommerhuse på grunden. - En del af arealet er naturbeskyttet, men kommunen har givet dispensation og dermed tilladelse til, at byggeplanerne kan fortsætte, siger Claus Borring. Beskyttet indtil det modsatte er bevist Der kan bygges op til 16 sommerhuse på de 2,9 hektar - otte af dem med en størrelse op til 300 kvadratmeter og otte på maksimalt 180 kvadratmeter. Cirka en tredjedel af arealet er i dag naturbeskyttet. Teknisk hedder det en §3-beskyttelse, og selvom reglerne ikke er lige så strikse som en fredning, må der i udgangspunktet ikke bygges på området.

Vandtilkoblingen til arealet er lavet. Den er placeret i den ende af området, som er naturbeskyttet.

Noget tyder på, at det måske alligevel kommer til at ske. Syddjurs Kommune har tildelt ejeren en dispensation med følgende begrundelse: "Dispensationen er begrundet med, at Syddjurs Kommune efter vores opfattelse har bibragt dig en berettiget forventning om at kunne etablere sommerhusområde på arealet." Med andre ord vil kommunen give lov til at bygge på området. - Jeg tænker, det er forfærdeligt, siger Claus Borring, der er formand for Pilevængets Vejlaug - en sammenslutning af de sommerhuse, som ligger lige ved siden af naturarealet.

Så kan man lige så godt lade være med at lave en naturbeskyttelseslov Claus Borring, formand for Pilevængets Vejlaug

- Så kan man lige så godt lade være med at lave en naturbeskyttelseslov, slette alle områderne og give folk lov til at bygge lige, hvor de vil.

TV2 Østjylland har talt med ejeren af jorden, men han ønsker ikke at udtale sig. Lige nu overvejer Danmarks Naturfredningsforening, om de skal indgive en klage over dispensationen. - Vi har så lidt natur tilbage i Danmark, at vi pinedød er nødt til at passe på den natur, vi har, siger Alfred Borg der er samrådsformand i Østjylland for Danmarks Naturfredningsforening. Efter 18 sommerhuse - grunden er da beskyttet? Lige nu behandler politikerne i Syddjurs Kommune en anden sag, hvor der er blevet bygget på et område ved Ebeltoft, hvor naturbeskyttelsen blev overset. Først da 18 ud af 20 sommerhuse var bygget, blev opstarten af de sidste to sommerhuse sat på pause.

Her ved Egsmarkgårdvej står to tomme byggegrunde tilbage. Naturen er beskyttet, men i baggrunden kan ses et af de 18 sommerhuse, som blev bygget inden kommunnen opdagede beskyttelsen.

Lige nu er spørgsmålet, hvorvidt de sidste to grundejere skal have lov til at bygge deres sommerhuse. Det mener Venstres byrådsmedlem Jørgen Ivar Bruus Mikkelsen, at de skal. - De har købt grunden mod forventning om, at det var lovligt at bygge. Samtidig er der fundet et større erstatsningsareal, hvor naturen kan beskyttes, siger han. Et flertal i kommunens udvalg for natur, teknik og miljø er enig med ham, men Enhedslistens Jesper Yde Knudsen har sendt sagen videre til byrådet. - Selvom det bliver svært, så håber jeg da på et andet resultat i byrådet, og så vil jeg skabe debat om, at vi bygger i naturskønne områder, som er beskyttet, siger han.

Beskyttet natur versus fredet Beskyttede naturtyper er natur, som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Biologiske overdrev (ikke historiske), moser, enge, strandenge, strandsumpe og heder er beskyttet. Formålet med at beskytte de nævnte naturtyper er at sikre dem som naturlige levesteder (biotoper) for en lang række af vores mest truede dyr og planter. Det er ikke tilstrækkeligt at frede enkelte dyr og planter. Man må også sikre deres levesteder, så de kan indgå i naturlige dyre- og plantesamfund. Beskyttelsen medfører at der grundlæggende ikke må foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede områder. Der må derfor ikke bygges, graves, laves terrænændringer, tilplantes, drænes eller lignende. Den tilstand, naturen har, er imidlertid ofte et resultat af en form for landbrugsmæssig anvendelse af arealet. En sådan anvendelse må fortsættes, men ikke intensiveres. En fredning er den stærkeste beskyttelse af naturen i Danmark. Den sikrer en - i princippet evig - beskyttelse af et landskab med dets indhold af geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier. Formålet med fredninger er at bevare et område i en bestemt tilstand eller at fastlægge en særlig drift, så området udvikler sig hen mod en bestemt, ønskelig tilstand. Kilde: Naturstyrelsen arrow-down

Selvom han mener, at naturen er under pres i Syddjurs Kommune, ønsker han dog ikke, at de 18 sommerhuse på Egsmarkgårdvej, som er opført, skal rives ned igen. - Når skaden nu er sket, skal vi også se på proportionaliteten, fordi de 18 sommerhusejere har brugt rigtig mange penge på deres byggeri, og det skal opvejes imod det naturtab, der er tale om, siger Jesper Yde Knudsen (EL). Hvis et flertal i Syddjurs' byråd giver lov til, at de sidste to sommerhuse må bygges, så vil Danmarks Naturfredningsforening højst sandsynligt klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En oversigt fra Syddjurs Kommune viser, at der samlet set er kommet mere §3-beskyttet natur. I Oktober 2013 var der 6.372 hektar beskyttet jord, mens der i dag er 6.903 hektar. På jagt efter markfirben Ved Øer fortsætter Claus Bjerring sin søgen efter sjælden natur. I en nabohave til det beskyttede område, viser han det træ, hvor sommerhusejere tog billeder af et markfirben sidste sommer. - Det var lige der, at det kravlede op, siger han og peger.

Billedet er markfirbenet er taget 15. august 2022 i nabohaven til den grund, som er naturbeskyttet. Foto: privatfoto

Markfirben er blandt de 39 arter i Danmark, som er særligt beskyttede, og hvor man ikke må forstyrre eller ødelægge deres yngleområder. Tager du ikke naturen som i gidsel i dit forsøg på at forhindre nogle store nabosommerhuse? - Jeg mener, det er kommunen, som tager naturen som gidsel i deres udvidelsesplaner. Jeg håber, at kommunen besinder sig og ikke giver dispensation til at bygge på området, siger Claus Borring. Han leder nu efter ynglesteder for markfirben på det beskyttede område. Også Danmarks Naturfredningsforening ser kritisk på dispensationer for naturbeskyttelsen. - Vi har så lidt natur tilbage i Danmark, at vi er pinedød nødt til at passe på det, vi har, siger Alfred Borg. Professor: - Entydigt tab for naturen På Aarhus Universitet har professor ved Institut for Eco Science Rasmus Ejrnæs flere gange undersøgt mængden og kvaliteten af den naturbeskyttede jord i Danmark. - Det er entydigt et tab for naturen, hvis der bliver bygget på et areal, som er naturbeskyttet i dag, mener Rasmus Ejrnæs. Godt ti procent af Danmark er under §3-naturbeskyttelse. Mængden har været lidt stigende de seneste år, men ifølge Rasmus Ejrnæs, skyldes det i høj grad, at kommunerne er blevet bedre til at registrere jorden - og ikke nødvendigvis, at der er kommet mere af den.

Det vil give mening, at lave en strengere naturbeskyttelse. Det er nok umogængeligt, hvis vi vil gerne vil bevare vores biodiversitet for eftertiden Professor, Rasmus Ejrnæs, Institut for Eco Science, Aarhus Universitet

Samtidig vurderer han, at kvaliteten af naturtilstanden på en række af de beskyttede jorde er forringet de seneste år. Når det er sagt, mener han stadigvæk, at der som udgangspunkt ikke skal bygges på de naturbeskyttede områder. - Særligt i sommerhusområder og kystområder kan der være en klar interessekonflikt, fordi kommuner gerne vil udvikle områderne mere. Samtidig er det noget af den fineste natur, som Danmark har, siger Rasmus Ejrnæs.

Langt mere skal beskyttes i fremtiden TV2 Østjylland har tidligere dækket byggeplanen i mose ved Ebeltoft. Her mente Syddjurs Kommune, at moseskellet havde rykket sig en smule over årene, og derfor sløjfede de §3-beskyttelsen fra en del af området.

Sommerhusejere ved Lyngsbæk Strand undrer sig over, at linjen for den lokale naturbeskyttede mose er blevet rykket. Det betyder, at der nu kan bygges i området, selvom Syddjurs Kommune tidligere har afvist det.