Massiv personaleflugt fra voldsramt plejehjem

40 medarbejdere. Så mange er stoppet på demensplejehjemmet Frejasvænge i Kolind på Djursland indenfor de seneste to år. Nu reagerer fagforeningen for blandt andre kommunalt ansatte, FOA, efter at den for nylig fik opkald fra flere af deres medlemmer, som fortalte om problemer på Frejasvænge. - Vi er bekymrede for vores medlemmer, men også hele huset med de andre faggrupper og beboerne, siger Mariejo Christensen, som er næstformand i FOA Randers. Derfor holdt FOA Randers torsdag 7. november et møde med blandt andet ledelsen på Frejasvænge, for at finde ud af, hvordan situationen skal gribes an fremover. Spark og skub Frejasvænge er et specialplejehjem for demente, hvor særligt én beboer er stærkt udadreagerende. Det resulterer ofte i, at en del af plejehjemmets personale bliver udsat for vold i forbindelse med deres arbejde, viser en rapport fra Arbejdstilsynet, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i.

8. juli 2024 fik specialplejehjemmet Frejasvænge en påtale for at have overtrådt arbejdsmiljølovgivningen.

I rapporterne fra Arbejdstilsynet står forskellige voldsepisoder beskrevet. Blandt andet er en ansat blevet skubbet ind i en væg og fastholdt af en udadreagerende beboer. Vedkommende forsøgte at vriste sig fri, men blev igen fastholdt, indtil en anden ansat kom og hjalp. Arbejdstilsynet hæftede sig ved, at den ansatte ikke bar overfaldsalarm, da hændelsen skete. Derudover kan man læse om personale, som har fået knytnæveslag og spark af en udadreagerende beboer. På et tidspunkt i løbet af foråret skete der dagligt vold på Frejasvænge.

I juli gav Arbejdstilsynet Frejasvænge en påtale for at have overtrådt arbejdsmiljølovgivningen. De begrunder påtalen med, at "arbejdet med beboer x... ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt," står der i rapporten. Arbejdstilsynet har givet en påtale til Frejasvænge tidligere på året. Hvorfor er det først nu, I hører om det her? - Man skal forstå, at da Arbejdstilsynet var inde over, var der en proces i gang, som de skulle have arbejdsro til sammen med ledelsen derude. Man kan jo altid se det i bagklogskabens lys, men jeg tænker, at det er foregået efter bogen derude, siger Mariejo Christensen, der er næstformand i FOA Randers. Arbejdstilsynet noterer også, at der skulle være rettet op på forholdene igen, men alligevel oplever pårørende til beboere på stedet stadig uro. Mariannes mand blev slået Én af dem er Marianne Riber Rasmussen, hvis mand har Alzheimers og har boet på Frejasvænge i to år. Hun har set flere voldsomme hændelser, når hun besøger sin mand, som hun gør dagligt. - Jeg ser flere gange om ugen, at der er personale, der må trykke på overfaldsalarmen, siger Marianne Riber Rasmussen. Marianne Riber Rasmussens mand er blevet slået én gang af den pågældende udadreagerende beboer sidste år, hvor han fik et rødsprængt øje.

Nu går hendes mand ikke godt længere. Derfor er hun også mere bekymret for de beboere og ansatte, som går rundt og lettere kan ende i en konflikt med den udadreagerende beboer. - Det er synd for de pårørende, men de kan jo gå hjem. Beboerne kan ikke gå hjem. De er gidsler i det her, siger hun.

Medarbejderflugt er problematisk På torsdagens møde mellem FOA og ledelsen på Frejasvænge blev der planlagt en proces, som skal sørge for at rette op på situationen på demensplejehjemmet. - Altså, der er jo ikke quick fix på det her. Men vi understøtter vores tillidsvalgte, og holder øje med, at processen foregår, siger fagforeningsnæstformand Mariejo Christensen. Derudover fortæller hun, at de i øjeblikket venter på, at Arbejdstilsynet laver en forløbsplan for Frejasvænge, så de kan komme mere i dybden med, hvad der skal ske derude. Hos FOA synes man, det er problematisk, at der har været så massiv udskiftning i medarbejderne. - Når vi får det her vide, tænker vi, at det er et symptom på, at der er noget galt ét eller andet sted. Det kan skyldes mange ting, men lige her er det jo helt klart arbejdsmiljøet, siger Mariejo Christensen. FOA fortæller, at de i løbet af de to år med massiv personaleflugt har fået henvendelser fra medlemmer på Frejasvænge. Men, at det som medlemmerne har fortalt, ikke har givet anledning til at gribe ind på samme måde, som de gør nu. De understreger også, at de voldelige hændelser på demensplejehjemmet Frejasvænge er ikke noget, som FOA ofte ser. - Når det sker, tager vi tager det meget alvorligt. Man skal ikke som medarbejder føle, at man ikke er klædt på til arbejdet, siger Mariejo Christensen. Kommunen: - Flere forklaringer Hos Syddjurs Kommune anerkender sundheds- og ældrechefen Niels M. K. Diedrichen, at der har været stor udskiftning af medarbejdere.

