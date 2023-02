Martin lægger sin diagnose frem for at få en læreplads

- Det giver mig udfordringer i det sociale og alt det. Jeg kan have svært ved at finde de rigtige ord, siger han til TV2 Østjylland.

Martin Rosenkilde er 21 år, bor i Hornslet og har fra barnsben vidst, at han har autisme. For ham betyder det, at han ikke er godt tilpas i situationer, hvor han ikke ved, hvad der venter ham.

Martin Rosenkilde overvejer det grundigt, inden han siger noget, og fortalte allerede interviewet, at han ikke er så god til at 'sætte ord på tingene'. Men han vil gerne fortælle om sig selv og sine udfordringer.

Han mærkede de negative arbejdsmæssige konsekvenser af sin autisme, da han under uddannelse som montør blev stillet over for det, han oplevede som meget abstrakte problemer.

Situationer, som kan få ham til at gå i baglås.

- Det er stressende, og jeg fryser bare på stedet, fortæller han.

Passion for systemer

Siden sommer har Martin Rosenkilde gået på lageroperatøruddannelsen på Aarhus Tech - en uddannelse, hvor man blandt andet skal have ordenssans og sans for planlægning.

Og her har Martin Rosenkilde virkelig fundet sin passion.



Han elsker nemlig den struktur og logik, der er på et lager, og det får ham til at slappe mere af.

Hvorfor er systemer på arbejdspladsen så godt for dig?

- Fordi så ved jeg lige præcis, hvad jeg skal til at gøre. Ingen pludselige ændringer, hvor man fem minutter senere skal noget helt nyt, siger han.

Men lærepladsen lader altså vente på sig, og nu gør han, hvad han kan for at skaffe en selv. Blandt andet med opslaget på Facebook, hvor han fortæller, at han har autisme, men også at han elsker systemer og struktur.

Hvorfor er det vigtigt for dig at gøre opmærksom på din autisme?

- Det er, så folk ikke bliver overraskede over min opførsel.

Har du oplevet det tidligere?

- Nogle gange, ja, siger han fåmælt.

Han har været til flere samtaler på forskellige arbejdspladser, men som han siger, er der bare altid en anden, der har fået pladsen.

Men Martin Rosenkilde fortsætter sin kamp.

Hvornår bliver du glad af at arbejde?

- Når jeg gør arbejdet rigtigt og på den rigtige måde. Når jeg kan bidrage med det, jeg kan.