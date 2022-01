Mand anholdt efter biljagt på togskinner

- Det kunne have gået grueligt galt

Føreren af bilen viser sig at være en dansk mand født i 1982. Han bliver af betjentene vurderet til at kunne være alkohol- eller narkopåvirket, og der bliver derfor foretaget en blodprøve på ham, der vil kunne kaste klarhed over hans tilstand.

Heldigvis for alle var der ikke et tog på vej i modsat retning, da manden drejede sin ladvogn ud på skinnerne, fortæller Rene Ludvig.

- Du skal ikke have meget fantasi for at forestille dig, hvad der var sket, hvis toget kom kørende med mere end 80 i timen, og han kom kørende direkte den anden vej. Det kunne have gået grueligt galt, siger vagtchefen.