Maltfabrikken vinder fornem pris

På Maltfabrikken i Ebeltoft har de svært ved at få armene ned. Torsdag modtog de nemlig prisen Årets Byggeri.



- Det er et projekt, der hviler på rigtige mange skuldre og hænder, så dem, der fejrer det her i dag, det er ikke bare en lille håndfuld, det er rigtig mange mennesker. Man bliver bare glad indeni af at modtage sådan en anerkendelse, siger direktør hos Maltfabrikken Kristian Krog til TV2 ØSTJYLLAND.