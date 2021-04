Maltfabrikken i særligt påskeopråb til minister

- Vi er egentlig meget heldige. Men det er klart, at vi skulle jo også gerne overleve på længere sigt, siger direktøren, der håber på dialog med ministeren om situationen:



Du fandt støtte til truede festivaler.

Men hvad med os der laver rabalder?

Selvstændige kulturcentre betaler prisen

Med de allersidste mønter i sparegrisen

- Det her er en lidt lun måde at gøre opmærksom på vores problemer på. Det er vigtigt at sige, at vi er slet ikke uenige i nedlukningen, og at vi skal passe på hinanden, siger Kristian Krogh.

Maltfabrikken genåbner for aktiviteter sammen med eksempelvis landets biblioteker den 21. april.