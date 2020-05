Samler eller deler skiltet?

Hverken Malene eller Satine fortryder deres handling.

Satine er dog i tvivl, om hun ville tage skiltet ned igen, nu hvor hun har oplevet konsekvenserne. Den nationale debat og de mange hadefulde kommentarer spøger stadig. Hun føler ubehag ved tanken om skiltene.

- Jeg vil helt klart være på, hvis Helgenæs Stadsteater laver en satireforestilling eller komedie om det. Jeg håber, at vi om et par år sidder og kigger tilbage og siger: Hold nu kæft mand. Folk i hele landet fløj op i det røde felt på grund af en så lille ting som to skilte.

Malene tror ikke, at hendes skilt vil skabe en langvarig konflikt. Hun tror på, at debatten samler folk og Helgenæs fremfor at dele dem på sigt.

- Jeg håber på, at det her corona snart forsvinder, så vi alle sammen kan komme til at have det lidt rart igen. Vi trænger til lidt fest i gaden og få en normal hverdag igen.

Lige nu er skiltene symboler på coronatidens dilemma – eftertiden vil vise, om symbolerne deler eller samler Helgenæs. Deler eller samler nationen.