Lotte jubler: Fitness på taget og ny biografsal

Hornslet og Odder får nu fri leg til at skabe mere vækst og liv i bymidterne.

Det sker, efter at regeringen og en lang række af de øvrige partier har udvalgt byerne til at være en del af en forsøgsordning, hvor de bliver sat fri af love og regler for at udvikle mere liv.

Og i Hornslet betyder det, at borgerne nu kan se frem til at få et helt nyt kulturhus.

- Det er en kæmpe julegave til Hornslet, siger byrådsmedlem Jan Fischer (S).

- Det har vi været meget spændte på og glædet os som små børn til juleaften. Som hornsletgenser siden 1980 er det jo virkelig stort, siger en glad Jan Fischer.

Formanden for foreningen Kulturgrunden Hornslet, Lotte Jensen, er glad for, at det lange arbejde nu bærer frugt.

- Det er helt fantastisk! Det er dejligt, når der har været så mange borgere involveret undervejs, at vi er så heldige, siger Lotte Jensen.