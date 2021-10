Lokalpolitiker erkender: Ja, min adfærd kan være krænkende

Beslutningen er ifølge Christian Haubuf selv taget, fordi han vidste, at der var en sag om krænkelse på vej mod ham. I et interview med TV2 ØSTJYLLAND erkender politikeren nu, at hans adfærd kan virke krænkende på nogen. Han svarer også på de konkrete anklager, en kvindelig ansat i kommunen er kommet med, som stammer fra Christian Haubufs tid som leder af Margrethe Børnehaven, som i dag hedder Pindstrup Børnehus. Det drejer sig blandt andet om en hånd på en bagdel og kommentarer med seksuelle undertoner.

- Jeg bliver let stresset. Jeg har overbliksvanskeligheder og glemmer ting. Det sidder i kroppen. Det fylder. Jeg har fået et knæk, siger kvinden.

Kalder alle mennesker for skat

Hvad tænker du, når du hører, at det her er noget, som har fyldt rigtig meget for hende i 11-12 år af hendes liv?

- Det berører mig. Selvfølgelig gør det da dét. Jeg synes ikke, man skal gå rundt her i livet og have det dårligt. Det er også derfor jeg siger, at hvis jeg har gjort noget forkert, så lægger jeg mig fladt ned og undskylder. Ingen tvivl om det.

Christian Haubuf erkender, at hans adfærd kan virke krænkende på nogen.

- Jeg kalder alle mennesker for skat. Uanset om det er mand eller kvinde. Ja, selv borgmesteren er jeg kommet til at kalde skat i byrådssalen. Det er krænkende. Og guderne skal da vide, at gennem årene har jeg stået model til mange historier, for eksempel at unge får kræft, at medarbejderens børn har gjort noget dumt eller nogen har været voldsomme over for personalet. Ja, da giver jeg dem knus, og somme tider har det knus måske varet for lang tid, det vil jeg ikke benægte. Jeg er bare sådan indrettet, at hvis folk står og græder og er kede af det, så mener jeg rent faktisk, at det er en ledelsesmæssig opgave at prøve at trøste dem.

Dog henviser han i den konkrete sag til, at han mener, at han blev pure frifundet tilbage i 2010, da sagen fra 2008 landede på kommunens bord.

Fik meddelelse om frifindelse

Efter undersøgelser og møder mellem kommunen og kvindens fagforening endte sagen med, at kvinden fik udbetalt 10.000 kroner, og at sagen skulle drøftes med Christian Haubuf for at sikre, at han ikke i fremtiden ville udsætte personale eller brugere for ord eller opførsel, som kunne virke stødende eller krænkende.

- Jeg fik meddelelse om, at jeg var totalt frifundet, husker Christian Haubuf.

Til gengæld har han ikke før for nylig hørt om de 10.000 kroner, som blev udbetalt til kvinden.

- Det vil jeg sådan set nødigt udtale mig om, men jeg undres. Jeg kan sige det sådan her, at hvis jeg sad som repræsentant for medarbejderen, så ville jeg også lede med lys og lygte efter at finde et eller andet, som kan bakke medarbejderen op. Hvis der er blevet lavet en procedurefejl, hvilket der efter min bedste overbevisning er blevet i det her tilfælde, så kræver det en eller anden form for erstatning. Det er ikke et hold-kæft-bolsje. Det er en erstatning for en forvaltningsretlig fejl. Sådan betragter jeg det, siger han.