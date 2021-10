Lokalpolitiker beskyldt for sexchikane - Trækker sit kandidatur til valget

Det er ikke første gang en sag af seksuel karakter dukker op om en byrådspolitiker umiddelbart inden kommunalvalget. Sidst det skete, var i 2017, hvor daværende byrådsmedlem for Liberal Alliance Per Zeidler blev anklaget for at have arrangeret sex-orgier, hvor mange mænd betalte for at være sammen med den samme prostituerede kvinde. Zeidler blev siden dømt for rufferi og står nu tiltalt i endnu en lignende sag.