Lokale politikere: Vi skal ikke blande os i flygtningesag

Socialdemokratiet og Venstre undlod imidlertid at stemme, og dermed havde de fire fortalere medhold i at skrive et brev til den ansvarlige minister. Og selv om svaret fra Mattias Tesfaye var negativt, har fortalerne nu også fået Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune med på holdet, der kæmper for den syriske families mulighed for at blive boende i Hornslet, selv om de har fået inddraget deres opholdstilladelse og skal rejse ud af landet senest d. 23. september.

Respekt for systemet

Byrådet burde dog slet ikke have skrevet brevet, for det er utidig indblanding i myndighedernes arbejde, lyder argumentet fra flere af nej-sigerne, som TV2 Østjylland i dag har talt med.

- Vi har et dansk flygtningearbejde organiseret i myndighedsregi, som har ansvaret for at validere, at flygtningene behandles rigtigt, og det system risikerer man at underkende, hvis man vil have andre løsninger i de enkelte kommuner. Det ender med, at vi får 98 forskellige systemer for flygtningehjælp, siger Tommy Bøgehøj, konservativt medlem af kommunalbestyrelsen.