Lørdag aften bliver helt særlig for disse fem piger

De fem 11-årige veninder Alma, Freia, Esther, Sine og Andrea udgør tilsammen gruppen The Five, som stiller op med sagen 'Tænk dig om'.

Her blev pigerne overrasket med beskeden om, at de var blevet udvalgt til MGP.

Pigerne går i samme klasse på Ugelbølle Friskole, hvor de også har skrevet sangen. Og det er en stolt skoleleder, der kommer til at følge gruppen.

- Vi har et sangværksted på skolen, hvor lærerne hjælper børnene med at skrive sangen, og da pigernes sang blev ret god, så sagde læreren, at de skulle prøve at gå videre med den, siger Jacob Kærgaard.

- Som skole er vi stolte af at lave noget, som de kan stå med til MGP, og det er sejt, at de har modet og gejsten.

Skole holder stor fest for pigerne

Sangen har også taget udgangspunkt i pigernes hverdag på skolen, og idéen til sagen opstod i et frikvarter. Det skriver DR.

The Five synger om, at man ikke må svigte hinanden. Det gælder for eksempel, når man har en legeaftale og hellere vil være sammen med nogle andre.