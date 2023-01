LIVEBLOG: - Slet ikke sådan jeg kender drabssigtet

Et spektakulært drab ved Nimtofte på Djursland startede med fire anholdte på en landejendom, men er endt med i alt syv sigtede personer.

Den 40-årig Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev fundet dræbt i en plastikpose nedgravet i en skov, men hans bil var nedbrændt på en anden adresse.

Fire er sigtet for drabet, mens tre, hvor den ene er dømt, er sigtet for bortskaffelse af lig og beviser. I dag ventes en af de sigtede for drabet at tilstå.

TV2 ØSTJYLLAND er til stede i Retten i Randers og følger sagen tæt. Du kan følge vores liveblog derfra herunder: