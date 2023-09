Lille beholder skabte stort postyr - måtte sprænges væk

Klokken ni fredag formiddag lød en mindre eksplosion på genbrugspladsen i den lille by Feldballe mellem Rønde og Tirstrup på Djursland.



Der var tale om en kontrolleret sprængning foretaget af Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, EOD.

De rykkede ud, efter der torsdag blev indleveret mindre beholdere med kemiske materialer, som gjorde flere medarbejdere på genbrugsstationen utilpasse.

Det fik politiet, brandvæsenet og Beredskabstyrelsen til at rykke ud for at håndtere de indleverede kemikalier, oplyser Østjyllands Politi.

Beredskabstyrelsen vurderede, at kemikalierne var ustabile, hvis de tørrede ind, og derfor blev de forseglet.

Sprunget væk

Fredag morgen ankom Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste så til Feldballe og sprængte materialet af sikkerhedsmæssige årsager.