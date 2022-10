Letbanen lagt ned af frost

Efteråret er over os, temperaturen er faldet, og nu har Aarhus Letbane for første gang i dette vinterhalvår måttet aflyse på grund af is på køreledningerne.

Det fremgår af Midttrafiks hjemmeside.

I skrivende stund torsdag morgen køres det nemlig slet ikke på strækningen mellem Grenaa og Hornslet, står der i en opdatering.

I stedet er der indsat erstatningsbusser - busrute 88 - mellem Grenaa, Kolind, Ryomgård, Thorsager, Mørk og Hornslet, indtil man kan få gang i letbanekørslen igen.

Det oplyses yderligere, at der på resten af letbanenettet er forsinkelser og aflysninger.