Lastbil banker ind i bro - skrællet op i toppen

Lørdag formiddag har en lastbil ramt en bro lige øst for Rønde. Det bekræfter transportfirmaet Frode Laursen over for TV2 ØSTJYLLAND.

Det var en af firmaets biler, som kom uheldigt af sted, da den skulle passere under broen. Billeder fra stedet viser, at den sandsynligvis er kommet for langt til højre og dermed har ramt broen, som er blevet beskadiget.