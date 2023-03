Landsret afviser længere straf til Britts drabsmand

Frank Brix Danielsen blev i oktober sidste år idømt 12 års fængsel for drabet på sin samlever, Britt Palmgren.



Det var i følge anklagemyndigheden for lidt, og derfor blev dommen anket.

Den er netop blevet stadfæstet i Vestre Landsret, oplyser forsvarer Mette Grith Stage.

- Det er jeg selvfølgelig tilfreds med. Det er min opfattelse at udmåle 12 år for den her forbrydelse, siger hun.

Dermed ligger dommen på det generelle niveau for drabsdomme i Danmark.

- Der skal enten være meget formildende eller skærpende omstændigheder, og det er der ikke i den her sag, siger Mette Grith Stage.

Uenige dommere

Anklagemyndigheden mente, at antallet af læsioner, 78 knivstik, sammenholdt med det faktum, at han fortsatte med at stikke Britt Palmgren, selvom parrets datter kom ind og overværede drabet.

Desuden løb han efter Britt Palmgren, da hun forsøgte at flygte ind til naboen. Det var ifølge anklageren skærpende omstændigheder, der burde give en højere straf.

Det blev mandag afvist af Vestre Landsret. Tre - altså halvdelen af dommerne - ville hæve straffen til 13 år, som anklageren procederede for, mens de resterende tre mente, at straffen burde lyde på 12 års fængsel, oplyser Ritzau. Ved stemmelighed ender udfaldet på det, der er mest fordelagtigt for tiltalte.

- Et drab er altid en forfærdelig forbrydelse. 12 år er aldrig nok for de pårørende, men vi er nødt til at se på niveauet her i landet, siger Mette Grith Stage.



Den dømte mand tilstod det bestialske drab i Retten i Randers i oktober sidste år og blev idømt 12 års fængsel.

Det var ifølge flere pårørende ikke nok.

- Han fortjener den højeste straf. Den aller, aller højeste. Det er mildt, han kun får 12 år, sagde Annebeth Nørgaard, Britt Palmgrens nære veninde ovenpå dommen.



Den 53-årige gerningsmand forklarede i Retten i Randers, at han følte sig jaloux og ydmyget, fordi han mente, Britt Palmgren så en anden. Det fik ham til at angribe hende med en kniv.