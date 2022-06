Landmanden Mathias har skiftet robotter ud med håndkraft

Det betyder dog ikke, at det er billigere for alle. Ifølge foreningen er malkestationen billigere at købe ind, men kræver mere arbejdskraft.

For Mathias Hedegaard Hansen har det da også handlet om måden at være landmand på.

Når malkningen foregår manuelt, har han automatisk fat i hver af sine køer to gange om dagen.

Og det betyder også noget, siger han, mens han klør koen Marie bag øret.

- Jeg synes, at jeg har fremtidssikret gården, fordi jeg har lavet et godt set up. Både funktionelt og økonomisk, siger Mathias Hedegaard Hansen.