Landmand i dilemma: Kan det svare sig at beholde slagtesvinene?

Og det er ikke et svært regnestykke. Riber Hog Anthonsen har lige nu en underskudsforretning, som han ikke ved, hvad han skal stille op med.

- Vi står i den situation, at vi skal finde ud af, om vi skal tro på, at grisen kommer til at koste noget mere til efteråret, eller om vi skal finde på noget andet at lave, siger han.

Svinekødet følger ikke med resten af landbruget

Det er krigen i Ukraine og inflationen i Europa, som nu også rammer landmændene på deres pengepung. Særligt priserne på foder og gødning er steget markant. Men det er ikke usædvanligt, at priserne svinger op og ned.

Dog er prisstigningerne så ekstreme lige nu, at det besværliggør at få en god forretning ud af en svinebestand, fortæller Hans Gæmelke, der er formand for Djurslands landboforening.



- Svineproduktionen har det hårdt lige nu, fordi de skal ud at købe noget dyrt foder at komme i deres grise, som de ikke får ret meget for, siger han og fortsætter:

- Vi kan kun håbe på, at priserne på svinekødet også stiger nu.