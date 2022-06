Der er fredag omkring middagstid sket en ulykke på Løgtenvej uden for Hornslet.

Østjyllands Politi bekræfter, at de har fået en anmeldelse, og på Twitter oplyser politiet, at en ældre kvinde mistede kontrollen over sin bil, der endte på siden.

Ulykken skete lige ved letbaneoverskæringen. Togdriften blev kortvarigt standset, men bilen er nu væk, og togene kører igen.

Kvinden kom ikke umiddelbart alvorligt til skade.