Kvinde forbrændt til personaledag, da spritbrænder eksploderede

Et personalearrangement for Syddjurs Kommunes PPR-afdeling har fået en brat afslutning.

En kvindelig medarbejder er nemlig kommet til skade ved en brandulykke og kørt til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Hun er uden for livsfare, oplyser Syddjurs Kommune.

- Det vigtigste er, at hun omstændighederne taget i betragtning har det godt, siger Per Viggo Larsen, chef for børn og læring i Syddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ulykken skete i forbindelse med et personalearrangement på Karpenhøj Naturcenter.

- Vi er ved at få afklaret, hvad der præcist er sket, og politiet er her også for at afdække det, siger Per Viggo Larsen.