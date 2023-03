Kunstnere boykotter Ree: - Burde skamme sig

Sommerens Afrika Festival i Ree Park på Djursland bliver måske knap så festlig, som gæsterne har håbet. Kunstnerne Wafande, Pharfar og JJ Paulo, som var booket til afrikafestivalen, har valgt at trække sig. Det sker på grund af udtalelser fra milliardæren Karsten Ree, der ejer dyreparken på Djursland. Karsten Rees udtalelser faldt på den røde løber til premiere på 'The Humans' den 9. februar. Her blev han spurgt ind til, hvad han havde lavet på sin seneste ferie i Afrika. Et harmløst spørgsmål, der alligevel har kastet den berømte milliardær ud i lidt af et offentligt stormvejr. Karsten Ree forklarede journalisten, at han "leger med negerne", når hustruen Janni Ree er bortrejst og uddyber, at det indebærer "at lære dem at arbejde".

Hustruen Janni Ree har taget afstand til Karsten Rees udtalelser, men ikke til ham. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Karsten Ree slår i interviewet fast, at han ikke er racist, da han ellers ikke ville arbejde 'dernede', og uddyber. - De er sorte og hedder negere. "Negro" er latin og betyder sort, siger Karsten Ree. Det er de udtalelser, der har affødt skarp kritik og anklager om racisme. Blandt andet fra Wafande. - Karsten og Janni Ree burde skamme sig over sådan nogle udtalelser, skriver kunstneren med afrikanske rødder på sin profil på Instagram. TV2 Østjylland har forsøgt at kontakte Ree-parret uden held. Men direktør for Ree Park, Jesper Stagegaard, forsikrer dog om, at ejerens udtalelser ikke er et udtryk for racisme. - Jeg er ked af, hvis nogen er blevet stødt af noget, Karsten har sagt, men jeg ved, at Karsten på ingen måde er racist, siger Jesper Stagegaard.

Kunstnerne Wafande og JJ Paulo har begge afrikanske rødder og valgte at trække sig ovenpå Ree Park-ejerens udtalelser. Kunstneren Pharfar har også trukket sig i sympati med Wafande, oplyser han til BT. Overskuddet fra festivalen går til at støtte det udviklingsarbejde i Afrika som Ree Park er med til at lave, men næsten halvdelen af kunstnerne til festivalen har nu trukket sig.

Wafande valgte at boykotte Afrika Festival i Ree Park oven på udtalelserne. Pharfar trak sig i sympati. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Direktøren for Ree Park udtrykker, at det vil være ærgerligt, hvis Karsten Rees udtalelser ender med at have konsekvenser for indsamlingen til Afrika Festivalen, men at det indtil videre ikke er tilfældet. - Jeg er ikke bekendt med at Karstens udtalelser har resulteret i et fald i antallet af gæster, siger Jesper Stagegaard

Direktør i Ree Park Jesper Stagegaard mener ikke, at Karsten Rees udtalelser gør ham til racist. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix