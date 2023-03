Kristine vil forbyde cigaretter ved fodboldbanen

Det skal være slut med at ryge på tilskuerrækkerne på fodboldbanerne og uden for idrætshallerne. Det mener en byrådspolitiker i Syddjurs Kommune Kristine Kvorning fra Det Konservative Folkeparti. For sport og fællesskab skal ikke gå op i røg.



- Lige midt i fodboldkampen er det jo oplagt, at man ikke ryger. Det skal man selvfølgelig ikke, siger Kirstine Kvorning til TV2 Østjylland.

Hun har derfor skrevet et debatindlæg i Lokalavisen og foreslår, at kommunen indfører rygeforbud ved alle kommunalt ejede idrætsanlæg.

-Hvad voksne gør i deres eget liv, det må de helt selvom. Men vi skal altså sørge for, at vi alt gør, hvad vi kan for at skabe gode og sunde vaner for børn, og det gør vi altså ikke ved at stå og ryge på idrætsanlæg, siger Kristine Kvorning.



Passiv rygning er 'ikke så lækkert'

Og hun er ikke den eneste, der har den holdning.

Mette Larsen fra Skødstrup, der søndag er ude at se en fodboldkamp ved Rønde Idrætscenter, er også tilhænger af et forbud.