Kommune sender bekymringsbrev om syriske flygtninge

- Og så vil vi i øvrigt pointere, at vi er enige i forslagsstillerens sidste punkt, der netop omhandler, hvordan vi i Syddjurs Kommune agerede i dette. Syddjurs Kommune vil fortsat gerne påtage sig opgaven med at tilbyde sikkerhed og trygge rammer for de børn og familier i kommunen, der er flygtet fra krig og vold i Syrien.

Hører ikke hjemme i byrådssalen

Men når I ikke vælger at stemme, er I så ikke stadig indirekte med til at sørge for, at brevet bliver sendt til udlændinge- og integrationsministeren?

- Jo, men vi har ikke lyst til at tage stilling til det i byrådssalen.

- Vi tager den internt i partiet, som vi også sagde i byrådssalen.

Er det ikke lidt slapt, at I ikke bare tager stilling?

- Det har ikke noget med at tage stilling at gøre. Det handler om at markere, at vi ikke synes, det hører hjemme i byrådssalen, siger han.

Det er ellers ikke noget, som i følge borgmesteren, ofte sker.

- Jeg tror, de er første gang i mange år, at jeg har undladt at stemme, siger han.