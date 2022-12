Kommune nægtede at tage imod anmeldelse: Det gav skader på Pias hus

Følgeskaderne kan være katastrofale

Syddjurs Kommune fortæller til TV2 Østjylland, at de har registeret et opkald fra Henrik Axelsen d. 7. april og oplyser, at de modtog en anmeldelse digitalt den 14. april - altså en uge efter familien Axelsen ringede.

Fem dage senere, den 19. april, sendte kommunen sagen videre til Syddjurs Spildevand, som rykkede ud for at løse problemet med rotter og ødelagte kloakrør. 12 dage efter familien tog kontakt første gang.

- Da vi får at vide fra kommunen, at der er en sætningsskade, rykker vi ud lige så hurtigt, vi kan, fordi følgeskaderne kan være katastrofale. I det her tilfælde havde det været godt at kende til problemet lidt før, siger Peter Mikkelsen fra Syddjurs Spildevand, der var manden, som udbedrede vej og kloak foran familiens hus.