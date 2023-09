Kommune begik naturbrøler - nu godkender de resten

Der er også nyt i en anden sag om interessekonflikten mellem sommerhuse og §3-beskyttet natur i Syddjurs.

TV2 Østjylland har tidligere beskrevet, hvordan kommunen har tildelt dispensation ved ferieområdet Øer, så der kan bygges 16 sommerhuse.

Her har Danmarks Naturfredningsforening påklaget sagen til Miljø- og Fødevarenævnet. De skal nu se på, om begrundelsen for dispensationen er fair. Kommunen begrunder dispensationen med, at man har givet lodsejeren en forventning om, at det er muligt at bygge på området. Samtidig kommer klagenævnet til at se på det faktum, at der er fundet markfirben og et ynglested for markfirben på en del af grunden. I dispensationen bliver der beskrevet, hvordan der skal tages hensyn til det, fordi markfirben er totalfredet.

Og på det kommende møde i udvalget for natur, teknik og miljø skal der ses nærmere på kommunens praksis for dispensationer for bebyggelse på §3-beskyttede områder.