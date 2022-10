Kommune advarer om forkert brug af brændeovne

Lyden af knitrende ild, varmen fra brændeovnen og et par lune hjemmesko. En kombination, der skriger dansk vinterhygge. Men i år er brændeovne mere end hygge.

For mange er brændeovne essentielt for, at de kan varme deres hjem op til vinter. De stigende priser på energi har gjort brændeovne så populære, at mange sælgere må melde udsolgt i år.

De mange nye brændeovnsejere giver også grund til at gøre borgerne opmærksom på, hvordan man bruger brændeovne korrekt.