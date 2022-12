Københavnsk kunstner beder om østjysk julehjælp

I seks år har kunstner Julie Bidstrup til jul samlet legetøj ind for at dele ud til familier, som har svært ved at få gaverne til at række juleaften.

- Vores kunder mangler som regle ikke noget, og vi har pladsen til det, forklarer hun, som har galleri i Vanløse.

Opbakningen til indsamlingerne er steget støt hvert år, og mens Julie Bidstrup første år kunne tælle til 98 pakker at dele ud til trængte familier, så måtte hun sidste år opgive at tælle.

Men hov, hvad laver en historie om en københavnsk kunstner med galleri i Vanløse på en side, som drejer sig om østjyske historier, spørger du måske.

Var ikke meningen

Jo, i sommer var Julie Bidstrup og gallerist Christian Agner i Ebeltoft, hvor de havde et såkaldt pop-up-galleri. De blev så betagede af byen, at de har åbnet et galleri på Adelgade 26, og i år samler Julie Bidstrup også ind i Ebeltoft.