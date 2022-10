Knivdrab fra Ebeltoft for retten i dag

Retten i Randers tager i dag hul på sagen mod den 53-årige mand, der er tiltalt for drabet på sin samlever Britt Palmgren i januar 2022.

Drabet skete foran parrets hjem i Ebeltoft, hvor den 53-årige ifølge anklageskriftet angreb Britt Palmgren med to knive. Britt Palmgren afgik ved døden med 78 knivstik og efter at have fået halsen delvist skåret over.



Manden nægtede sig først skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge.



Vil tilstå drabet

Det har siden ændret sig, så han nu vil tilstå drabet ifølge sin advokat, Mette Grith Stage.

Forsvarsadvokaten forventer derfor, at der i dag bliver tale om en tilståelsessag, hvis anklageren vælger at acceptere mandens forklaring.



- Det kræver selvfølgelig, at min klient kommer med en forklaring, som dommeren mener indeholder en fuld tilståelse, udtalte Mette Grith Stage i august.

Kan give 12 års fængsel

Hun forventer en lang straf til sin klient sagen taget i betragtning.

- Det er en meget alvorlig sag. Når vi taler om drab lægger det nogenlunde fast på 12 års fængsel, plus eller minus. Så er det klart, at mit job som forsvarsadvokat er at skaffe min klient den lavest mulige straf, sagde Mette Grith Stage til TV2 ØSTJYLLAND i august.

Den 53-årige mand er udover drab også tiltalt for drabsforsøg og vold.

Britt Palmgren var indtil sin død direktør i virksomheden Palmgren Erhvervsrengøring.