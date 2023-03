Knas i parforholdet? Så er kommunen klar med hjælp

Når mor og far skændes, går det udover hele familien. Et godt parforhold er nemlig ikke kun afgørende for, om de voksne har det godt.

Det er mindst lige så vigtigt for børnenes trivsel, og derfor kaster Syddjurs Kommune sig nu ind i kampen for mere kærlighed i kommunen.

Mange par, der oplever problemer i deres relation, søger nemlig ikke hjælp, før problemerne er blevet store og svære at komme videre fra.

Digitale løsninger

Derfor giver kommunen sine borgere adgang til universet Vores Parforhold, som er udviklet af Center for Familieudvikling i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet.

I spidsen for forskningen står lektor Tea Trillingsgaard, som fortæller, at det digitale univers skal ses som et selvhjælpsbaseret alternativ til den klassiske parterapi.

- Vi tilbyder nogle let tilgængelige digitale redskaber uden de traditionelle barrierer. Parterapi koster penge, der skal være børnepasning, og det er også bare forbundet med en barriere i sig selv at dele sine bekymrninger med en rådgiver, siger hun.

Man kan undgå at vokse fra hinanden

Tea Trillingsgaard mener, at de par kan have brug for tid og rum til både de hyggelige og de svære samtaler, hvis forholdet skal holde på den lange bane.

- Par er fra naturens hånd forskellige, og møder derfor typisk den samme type konflikt igen og igen. Opgaven er at blive ved med at skabe gensidig forståelse, så man ikke vokser fra hinanden, siger hun.

Forskning viser, at hver sjette par med børn, oplever svære konflikter i parforholdet. Det skal Vores Parforhold forsøge at give dem værktøjer til at håndtere. Men projektet handler lige så meget om børnene.

- Det højere formål er at styrke trivslen mellem forældrene, til gavn for børnene, for når forældrene får et bedre parforhold, så har de også mere overskud, siger hun.

I Syddjurs glæder man sig over, at man kan tilbyde børnefamilier hjælp, hvis kærligheden halter.

- Parforholdet hører til det vigtigste og vanskeligste i tilværelsen. Derfor har vi alle brug for inspiration fra tid til anden, hvis vi skal lykkes med det. Vi ser store perspektiver i at udbrede mere viden på dette område, så endnu flere kan passe på parforholdet - til gavn for familier og børns trivsel, udtaler Mattias Stølen Due, direktør i Center for Familieudvikling, på kommunens hjemmeside.