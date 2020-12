Kløvedals ejendom solgt med klækkelig rabat

Gården blev sat til salg for 4,5 millioner kroner for et år siden, men endte med en salgspris markant under den oprindelige udbudspris. De nye ejere er ægteparret Henrik Boes Brølling og Anne Sofie Olrik, der lever af at importere specialøl fra USA og designe tøj i eget navn.

De fortæller, at de faldt for de mange særlige detaljer i huset, som bærer tydeligt præg af Troels Kløvedals mange rejser ud i verden

- Det bliver rigtig dejligt at flytte ind, for det er virkelig renoveret flot og med nogle fantastiske detaljer, siger Henrik Boes Brølling.