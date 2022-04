Kendt restaurant vil skabe bæredygtigt landbrug

Landbrugseksperimentet kommer til at trække på erfaringer, man har gjort andre steder, men det kommer også i høj grad til at trække på Frederik Nue Møllers ekspertise og de erfaringer, Rikke og Morten Storm Overgaard selv har gjort sig i deres tid med Restaurant Moment.

Målsætningen er ikke at blive 100 procent selvforsynende.

- Nej, vi vil for eksempel stadig gerne lave brød på restauranten, men vi har ingen planer om at dyrke korn. Men vi vil gerne være selvforsynende så langt hen ad vejen som muligt, slår Morten Storm Overgaard fast.

Taler ind i flere dagsordener

Ud over selv at producere masser af forskellige grøntsager, bær og spiselige blomster til restauranten, kommer der også til at blive eksperimenteret med lagrings- og fermenteringsteknikker i umiddelbar nærhed af landbruget. Både for at få flere muligheder og produkter, men også helt lavpraktisk for også at kunne servere spændende, bæredygtige retter i de høstfattige vintermåneder.

- Det taler ind i flere forskellige dagsordener. Hvis en landmand skal til at dyrke på den her måde, så skal økonomien også gentænkes. Så skal man være landmand på en anden måde, end man er i dag. I dag handler det om kvantitet, men tanken her er, at hvis vi kan bane vejen for at finde måder, landmanden enkelt og effektivt kan lave produkter på egen gård - og produkter med højere værdi - så giver det muligheder, forklarer Morten Storm Overgaard.