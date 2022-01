Kendt højskole lægger sig fladt ned: Ja, studerende blev krænket seksuelt

Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til 590 tidligere elever og 105 tidligere medarbejdere. Af dem har knap en tredjedel svaret.



Bestyrelsesformanden forklarer fortidens unoder med, at skolens "kreative og grænseløse kultur" og konkurrencementalitet til tider er kammet over og har ført mobning og krænkelser.

- Der blev ikke taget ansvarligt hånd om dette af ledelsen, og mange oplevede, at det skævvredne kreative miljø blev accepteret under henvisning til at ”sådan er filmbranchen”, siger Jørgen Ramskov.

Nu vil bestyrelsen lægge en ny retning for skolen, der skal være mere lig den danske højskoletradition.