Kendt DF'er tager til ferieø lige inden valget

Så i stedet for at skulle fejre valgaftenen med partikolleger på Christiansborg eller i lokalafdelingerne skal Kim Christiansen og Pia Adelsteen sidde limet til en iPad ved poolbaren på deres hotel og håbe på, at wifi-forbindelsen holder.



- Gu' tror jeg på det

Kim Christiansen tilføjer, at parret har aftalt rejsen med deres lokalafdelinger, de er opstillet på vegne af. De har begge sørget for at brevstemme forud for rejsen sydpå tirsdag, og da der normalt ikke føres valgkamp på valgdagen, mener de ikke at have så meget at tabe.

- Jeg tror ikke, vi vinder eller taber valget i morgen, siger Kim Christiansen.