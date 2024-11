Stor messe for cosplay og fantasy: Jonas viste vildt kostume frem

- Jeg manglede noget at lave udover at spille computerspil, så jeg valgte at lave min karakter fra World of Warcraft i virkeligheden, siger Simone Zibartas, som efterfølgende tog til messer, hvor Jonas Zibartas kom med.

Talrige mennesker udklædt som alt fra karakterer i videospil til manga-serier har været til at bemærke hen over weekenden i Grenaa.

- Flere kommer ind i det, og det var meget stort under corona, fordi folk ikke kunne lave meget andet end at se serier.

- Jeg er en meget teknisk person, så det var en mulighed for at lave ting som både er tekniske og kunstneriske, siger Jonas Zibartas.

Og fællesskabet er til at mærke, mener Simone- og Jonas Zibartas.

- Der er mange kreative og skæve personligheder, og det er helt vildt inspirerende. Der er virkeligt plads til alle her, siger Simone Zibartas.

Hun bakkes op af Jonas Zibartas.

- Det er ikke ofte, man kan have en forbindelse med en anden person i virkeligheden, hvor man kan nørde eksempelvis film og cosplaymetoder, siger Jonas Zibartas.

Var til en af verdens største messer

I 2018 tog ægteparret turen sydpå til Tyskland, hvor de begge deltog i cosplay-konkurrencen ved Gamescom, der er blandt verdens største cosplay-messer.

Her endte de begge inden for top ti foran tusindvis af tilskuere.

- Det var en stor drøm at få lov til at være med i konkurrencen, og så fik vi lov til at være der sammen, det var rigtig stort, siger Simone Zibartas, som vil anbefale folk, der kunne være nysgerrige på området at dukke op til en messe.

- Jeg er personligt meget genert til hverdag, men til en begivenhed som her i dag snakker jeg med mange, fordi vi har denne her fælles interesse.

Parret understreger da også, at man ikke behøver at være synderligt teknisk for at troppe op på messer.

- Man kan sagtens købe et kostume på nettet og så tage afsted og have det sjovt med sine venner til et event som det her, siger Jonas Zibartas.