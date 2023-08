Jørgens kone mistede sin vielsesring – blev ved en fejl sendt til genbrug

Siden 1981 har Jørgen Stampe-Møller været gift med sin kone Kirsten. Beviset herpå er en vielsesring, hvor initialerne for bryllupsdagen står indgraveret.

Men netop ringen har for nylig været ude på noget af en rejse. Det hele begyndte med, at ægteparret besluttede at donere tøj og en golftaske med udstyr til genbrug.

- Vi kører over med tingene og afleverer først tøjet og spørger så stedet, om de også kunne tænke sig den gamle golftaske, og det ville de så gerne. Men så pludselig på vej hjem derfra udbryder min kone: 'Jeg har mistet min vielsesring', fortæller Jørgen Stampe-Møller til TV2 Østjylland.