Jeppe og Elisabeth er særligt udvalgt: - Jeg troede, det var et fupnummer

- Jeg troede først, det var et fupnummer. Men så fik jeg snakket med ham fra kommunen, og så fandt jeg ud af, at det var rigtigt og at det ikke var løgn, siger han.

Han troede ikke på det, da telefonen ringede. Men det viste sig at være sandt for 18-årige Jeppe Støve fra Knebel.

Begge kandidater er indstillet af deres ungdomsuddannelser, fortæller kommunen på sin hjemmeside.

Og valget faldt altså på Jeppe Støve og Elisabeth Mongsaprom Friis Olsson, der ikke kender hinanden i forvejen.

Prins og lærling

De er begge spændte på, hvordan festen i København kommer til at blive. Og hvad spørger man lige en kongelig om, hvis man falder i snak? Det har Jeppe Støve tænkt over.

- Jeg har tænkt meget på, hvordan hans (prins Christians, red.) hverdag er i forhold til min. Jeg er i lære som klejnsmed, og han er prins af Danmark.



For Elisabeth Mongsaprom Friis Olsson er det nogle andre tanker, hun har gjort sig med sine veninder.

- Det er da en joke mellem mig og mine veninder; hvad nu, hvis vi bliver prinsesser, siger hun.

15. oktober drager de mod København for at repræsentere Syddjurs Kommunes ungdom til prinsens 18-års fødselsdag. Det bliver uden tvivl et minde, de sent vil glemme.

- Når man får børn, og han bliver kronet, kan man sige, at man var til fødselsdag hos ham, siger Jeppe Støve.