Abdul er ligeglad med Støjbergs penge: - Jeg vil ikke rejse

Står det til Danmarksdemokraterne og partiformand Inger Støjberg, skal størstedelen af de 45.000 syriske flygtninge, der bor i Danmark, rejse tilbage til Syrien hurtigst muligt. Derfor foreslår de nu, at fordoble den eksisterende repatrieringsydelse, så hver voksen syrer kan rejse med 310.834 kroner på lommen.

Det handler ikke om pengene, men om at jeg har bygget hele mit liv her i Danmark Abdul Rahman Hasan, syrisk flygtning og ingeniør

Men det ændrer ikke noget for 26-årige Abdul Rahman Hasan, som flygtede fra Damaskus i Syrien til Nimtofte på Djursland som 17-årig. - Jeg vil ikke rejse. Det handler ikke om pengene, men om at jeg har bygget hele mit liv her i Danmark, siger han. Siden han kom til Danmark i 2015 har han lært dansk, taget en ingeniøruddannelse og startet egen virksomhed. Så for ham kan Inger Støjbergs pose penge ikke gøre det mere attraktivt at rejse til Syrien. - Selv hvis det var 1 million kroner, hvad skal jeg bruge det til? Siger han. - Hvem siger, det er sikkert? Støjbergs forslag kommer efter den syriske præsident Bashar Al-Assad faldt fra magten i starten af december. Og selvom Abdul Rahman Hasan er lykkelig for, at Syrien er fri for Assad, så ser han ikke landet som sikkert endnu. - Der er stadig mange usikkerheder, og der er ikke et system, der fungerer endnu, siger han.

Det giver de her mennesker en enestående mulighed for at starte en ny tilværelse i deres hjemland Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne

Derfor undrer han sig over Danmarksdemokraternes udmelding. - Det er lidt mærkeligt at politikerne siger til folk, at de skal tilbage, uden at de har undersøgt, om det faktisk er sikkert. Vil give et "ordentligt skub i ryggen" Til Jyllands-Posten siger Inger Støjberg at forslaget skal give syrerne et "ordentligt skub i ryggen". - Det giver de her mennesker en enestående mulighed for at starte en ny tilværelse i deres hjemland. - For de penge kan man starte en lille tømrerforretning eller købe sig en taxa, tjene penge til sin familie og skabe sit et hjem dernede, siger partiformanden. I et skriftligt svar til Jyllands-Posten fortæller Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) at regeringen ikke er afvisende over for Støjbergs forslag.

Vi har knoklet, lært sproget, fået uddannelse Abdul Rahman Hasan, syrisk flygtning og ingeniør