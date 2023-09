Jannie cuttede kontakten til mor og papfar: Kunne ikke leve med deres problemer

Hver sjette dansker oplever at miste kontakten til en nærtstående ven eller et familiemedlem på grund af alkohol. Det viser en ny befolkningsundersøgelse fra interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Jannie Madsen fra Hornslet er én af dem, der på egen krop har mærket, hvordan det føles at miste kontakten. For tre år siden cuttede hun forbindelsen til sin mor og papfar, og de har ikke snakket sammen siden, fordi de ifølge Jannie Madsen har et alkoholproblem. - Jeg elsker mine forældre mega højt, og det er hårdt ikke at have dem i mit liv, men de kunne ikke give mig det, jeg gerne vil have, siger Jannie Madsen til TV2 Østjylland, mens hun sidder og kigger på billeder af sig selv som barn. - Jeg kan se, at jeg er glad på de her billeder, men jeg ved, at jeg har det dårligt indeni og er på vagt hele tiden.

Det siger undersøgelsen 16 procent af de adspurgte danskere har oplevet at miste kontakten med en i deres nærmeste familie eller omgangskreds på grund af alkohol. Enten eget forbrug eller en andens.

38 procent tænker, at nogen i deres nærmeste familie eller omgangskreds drikker for meget.

45 procent er enig i, at det kan være svært at tale om alkoholproblemer i den nærmeste familie og omgangskreds.

32 procent har oplevet, at alkohol har ført til bekymringer i deres nære relationer.

23 procent har oplevet, at alkohol har ført til skænderier i deres nære relationer.

21 procent har oplevet, at alkohol har ført til konflikter i deres nære relationer.

22 procent vil være bekymret for at blive stemplet, hvis de fik et alkoholproblem og skulle søge hjælp.

19 procent vil være bekymret for at miste kontakt med familie eller venner, hvis de fik et alkoholproblem og skulle søge hjælp. Befolkningsundersøgelsen er repræsentativ for hele den danske befolkning over 18 år. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 5. juni 2023 til den 9. juni, og der er indsamlet data fra i alt 1.000 respondenter. Kilde: Alkohol og Samfund. arrow-down

Jannie Madsen husker blandt andet, hvordan hun til sin konfirmation sad på sin fars skød og græd, fordi hendes mor og papfar var så fulde, fortæller hun. Som voksen tog hun derfor i 2020 en beslutning om at fortsætte uden dem som en del af sit liv. Beslutningen tog hun efter at have prøvet at afskære kontakten til dem i perioder. Det fungerede ikke.

Redaktionel note TV2 Østjylland har forelagt kritikken fra Jannie Madsen for hendes forældre, men de har ikke ønsket at udtale sig.

Kan føre til flere problemer Bjarne Stenger Elholm er leder af Alkolinjen hos Alkohol og Samfund, som står bag undersøgelsen, der altså viser, at hver sjette dansker oplever at miste kontakten til en nærtstående ven eller et familiemedlem på grund af alkohol. Det bekymrer ham meget. - Tab af relationer er faktisk det, der får folk ud i yderligere problemer. hvis man er den, der sidder og har problemet, og der er sagt farvel, kan det medføre voldsom ensomhed. Omvendt kan det hos pårørende gøre, at man bliver meget ked af det i lang tid over den her tabte relation, siger Bjarne Stenger Elholm.