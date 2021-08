Jan ender uden et hjem: Ventetiden på byggetilladelser er alt for lang

Kim Withen Olesen, formand for Ebeltoft Håndværker og Borgerforening, fortæller, at nogle helt dropper at flytte til kommunen grundet ventetiden.



- Vi har haft eksempler på familier, der har ønsket at bosætte sig her i kommunen, men som har opgivet og flyttet til andre kommuner. Det (red. byggetilladelser) gider folk ikke at vente på, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunen arbejder på problemet

Formanden for Syddjurs Kommunes Natur-, Teknik-, og Miljøudvalg, Kim Lykke Jensen (SF), fortæller, at kommunen er opmærksom på problemet og arbejder på at få det løst. Han siger også, at problemet skyldes en række uheldige sammenfald.



- Dels har vi fået langt flere sager, end vi plejer, sammenholdt med at det er rigtig svært at skaffe byggesagsbehandlere, siger Kim Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom problematiken med ventetid på byggetilladelse har stået på i lang tid, mener Kim Jensen ikke, at kommunen ikke har gjort nok.