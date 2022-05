Ja eller nej? Unge kæmper med at finde ud af, hvad de skal stemme til valget

- Jeg er 80 procent sikker på, hvad jeg stemmer, siger Signe Engelst Kærgård, mens Peter Kristian Linde Simmelsgaard stadig overvejer nøje, hvilken side han tipper til.

- Jeg er ikke færdig med at beslutte mig, men jeg har da en idé, siger han.

Også Josefine Ensted Frydkjær har brug for lidt ekstra tid til at tygge på beslutningen.

- Jeg er ret sikker på, hvad jeg gerne vil stemme, men jeg er ikke helt afklaret endnu, siger hun.

De unge vil stemme men mangler info

Fælles for de adspurgte elever i 3.Z gælder det dog, at de alle sammen vil bruge deres stemme på den ene eller anden måde.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at alle giver deres stemme tilkende for at sikre, at demokratiet fungerer, siger Josefine Ensted Frydkjær, og Signe Engelst Kærgård stemmer i.