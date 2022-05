Ingen sigtelse mod kysseklar mand ved skole

Det gjorde det så torsdag, hvor politiet afhørte og fik en alvorssnak med ham, men det kommer der ikke noget retligt efterspil ud af.

- Den afhørte bliver ikke sigtet. I alle tilfældene gik han igen, da pigerne havde sagt nej og afvist ham, siger kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi Janni Lundager til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor kan der juridisk ikke bevises noget forsæt fra manden. Han fik dog en meget løftet pegefinger under politiets snak med ham.

- Pigerne har heldigvis gjort det, de skal, så der er ikke så meget mere at gøre for politiet, oplyser Janni Lundager og understreger, at der er ingen grund til bekymring blandt forældrene.