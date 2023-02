Inden åbning har Bjarke solgt kaffe for 50.000 kroner

- Jeg ville ikke starte en kaffebar uden at være sikker på, om der var et ønske for det. Min kæreste er på SU, og vi har et lille barn, så jeg ville ikke satse alt, siger Bjarke Mathias Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Gennem Facebook har han inden åbning solgt for knap 50.000 kroner kaffe og undersøgt, om de lokale borgere i Ebeltoft rent faktisk er interesseret i en kaffebar med hjemmelavet surdejsbrød og kager. Han har ifølge ham selv lavet en såkaldt "flydetest" for at teste konceptet.

De tanker har længe rumsteret i 31-årige Bjarke Mathias Jensens hoved - og inflation og energikrise har bestemt ikke gjort dem mindre. Drømmen er en kaffebar, men frygten for at måtte lukke kort tid efter første åbningsdag har gjort, at Bjarke Mathias Jensen har valgt en lidt utraditionel tilblivelse af caféen.

- Det er helt vildt fedt, at folk er med på idéen. Man må sige, at "flydetesten" er bestået, siger Bjarke Mathias Jensen.

Skulle det lykkes at åbne kaffebaren, var målet at sælge for minimum 40.000 kroner i klippekort. Det salg er gået over al forventning og på bare en uge, har Bjarke Mathias Jensen solgt klippekort for knap 50.000 kroner.

- Det er en meget normal tilgang at danne sig et overblik over markedet og undersøge, om produktet kan sælges. Det behøver ikke være store kvantitative analyser, så længe man forstår køberen og de dynamikker, der er på spil, siger Vegar Lein Ausrød til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Vegar Lein Ausrød, der er startup rådgiver ved The Kitchen i Aarhus, er det generelt en rigtig god ide at undersøge, om der er et marked for den virksomhed, man ønsker at starte.

Det betyder også, at kaffebaren bliver en realitet. En kaffebar, der ifølge Bjarke Mathias Jensen ikke er målrettet sommerturister, men er tiltænkt Ebeltofts lokale og andre, der har lyst til at lægge vejen forbi caféen - også uden for højsæsonen.

Ifølge Vegar Lein Ausrød er det vigtigt at lave en grundig markedsanalyse inden opstart. Det kan nemlig være det, en virksomhed står og falder på.

- Generelt er det svært at starte op, og mange iværksættere bruger ofte alt for lidt tid på at undersøge markedet. Sandsynligheden for at lykkes er større, hvis man bruger krudt på at kigge på markedet, siger Vegar Lein Ausrød.

Man må sige, at Bjarke Mathias Jensen har været grundig. Udover at sælge klippekort har han også brugt Facebook til at lade borgerne, der forhåbentligt vil benytte caféen, være med til at bestemme, hvad der skal på menukortet.

- Jeg synes, det er sjovt, at give dem medbestemmelse. Det er jo dem, der skal bruge det, og dem der ved, hvad de har behov for, siger Bjarke Mathias Jensen.