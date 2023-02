Ild i carport: Brandfolk fik reddet hus fra flammerne

Beredskab & Sikkerhed oplyser søndag aften på Twitter, at de har kontrol over branden, og at den ikke har spredt sig til huset. - Der forestår et større efterslukningsarbejde, skriver brandvæsnet.

Søndag aften er Beredskab & Sikkerhed tilkaldt til en brand på Martin Hansens Vej i Ebeltoft.

En carport står i brand, og ifølge anmelderen er der gasflasker i carporten, som kan eksplodere.

Meldingen indløb til brandvæsnet kort før klokken 18.30, fortæller operationschef ved Beredskab & Sikkerhed Søren Møller.

- Der fik vi melding om, at det brænder i en carport tæt på et hus, og vi sender derfor en indsatsleder og mandskab fra stationen i Ebeltoft.





Gasflasker i carporten

Efterfølgende talte operationschefen med anmelderen, der kunne bekræfte, at der var stor risiko for spredning til huset, og at der altså var gasflasker i carporten.

Derfor blev også brandfolk fra stationen i Knebel sendt af sted, oplyser Søren Møller.

Da TV2 Østjylland taler med operationschefen omkring klokken 19, kan han på brandvæsnets livebilleder fra branden fortælle, at hans folk har sørget for, at branden ikke umiddelbart spreder sig til huset.

Flammerne omkring carporten fortæller dog ifølge billeder fra stedet om, at det brænder ganske voldsomt.